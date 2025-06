Mercogliano la Fidia Dance incanta Piazza Municipio con uno spettacolo sulle emozioni

Mercogliano si è animata con la magia della Fidia Dance, che ha incantato il pubblico di Piazza Municipio con uno spettacolo dedicato alle emozioni. Un palco all’aperto, un pubblico coinvolto e il linguaggio universale della danza hanno reso questa serata indimenticabile, creando un ponte tra artisti e spettatori. Emozioni che restano scolpite nel cuore di tutti, dimostrando ancora una volta come l’arte possa unire e far vibrare le anime.

