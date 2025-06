Mercedes-Benz Italia in viaggio con l’associazione Le Soste

Mercedes-Benz Italia si mette in viaggio con l’associazione Le Soste, unendo eleganza, passione e tradizione nel cuore dell’enogastronomia italiana. Un percorso che celebra non solo i sapori autentici, ma anche il patrimonio culturale che rende unico il nostro Paese. Con questa iniziativa, Mercedes-Benz sottolinea il suo impegno nel valorizzare l’eccellenza italiana, creando un ponte tra stile di vita raffinato e cultura culinaria. Un viaggio all’insegna di gusto e raffinatezza, destinato a lasciare un segno duraturo.

ROMA (ITALPRESS) – Il mondo dell’enogastronomia italiana non è solo sinonimo di eccellenza culinaria, ma anche espressione autentica di un patrimonio culturale che affonda le sue radici nella tradizione, nell’artigianalità, nell’innovazione e nella passione per il saper fare. Già da diversi anni, Mercedes-Benz Italia è impegnata nel tendere un filo diretto tra la cultura del gusto e quella del movimento, con l’obiettivo di offrire alla propria rete di partner sul territorio e ai proprio clienti esperienze uniche. Un viaggio che nel corso degli anni ha visto salire a bordo tanti amici, protagonisti e primi ambasciatori della cultura enogastronomica italiana, a partire da Davide Oldani, chef stellato e presidente dell’Associazione ‘Le Soste’, da dieci anni brand ambassador della Stella. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

