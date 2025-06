Mercato Roma | proposto Gudmundsson per l' attacco Zalewski dovrebbe restare all’Inter

Il mercato di Roma si infiamma: secondo le ultime indiscrezioni, Gudmundsson potrebbe essere il nuovo volto per l'attacco giallorosso, mentre Zalewski sembra ormai destinato a lasciare Trigoria per approdare all'Inter di Milano. Questa decisione apre nuovi scenari sul fronte tattico e di squadre, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. La finestra estiva promette sorprese e rivoluzioni, e tutto sembra ancora da scrivere.

Roma 23 giugno 2025 - Il futuro di Nicola Zalewski ha finalmente assunto dei colori e non saranno quelli giallorossi della Roma. Il giocatore italo-polacco, dopo cinque anni dal suo debutto in prima squadra è pronto all'addio definitivo al club capitolino, prossima destinazione Milano, sponda interista. Stando infatti a quanto emerge non solo da Trigoria, ma anche dagli Stati Uniti, dove l'Inter è impegnata nel Mondiale Fifa per Club, è l'intenzione del club meneghino di riscattare l'esterno classe 2002. Il giocatore è ormai in rotta con la Roma da circa un anno, il motivo del contendere è il mancato rinnovo del giocatore per ragioni sia tecniche, sia economiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net