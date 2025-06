Mercato Milan notizia dell’ultim’ora | svolta per Theo cambia tutto

Il mercato del Milan in fermento: una svolta inattesa si materializza per Theo Hernandez. Il talentuoso terzino francese, attualmente in vacanza in Sardegna, ha fatto un blitz a Milano per incontrare gli emissari dell’Al Hilal. La trattativa sembra più vicina che mai, e il suo futuro con i rossoneri potrebbe essere segnato da un addio imminente. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa sorprendente svolta.

Theo Hernandez, svolta saudita: blitz a Milano, sì all’Al Hilal sempre più vicino. Il futuro di Theo Hernandez sembra ormai segnato e sempre più lontano da Milano. Il terzino francese, attualmente in vacanza in Sardegna ma comunque impegnato con il programma estivo personalizzato fornito dal Milan, ha fatto un’improvvisa deviazione verso il capoluogo lombardo. Obiettivo: incontrare gli emissari dell’ Al Hilal. L’incontro, secondo quanto riportato da gazzetta.it, ha avuto esito positivo. Il club di Riad ha infatti alzato ulteriormente l’offerta economica: dai già faraonici 18 milioni a 20 milioni di euro netti a stagione, cifra che ha convinto Theo ad avvicinarsi sensibilmente alla decisione finale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato Milan, notizia dell’ultim’ora: svolta per Theo, cambia tutto

