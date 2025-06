Mercato Juventus si scalda l’affare in Serie A | cessione alla rivale possibile! La nuova dirigenza ha già fissato il prezzo Ultimissime

Il mercato della Juventus si infiamma: una possibile cessione alla rivale storica, il Milan, sta alimentando il gossip tra tifosi e addetti ai lavori. La nuova dirigenza bianconera ha già fissato il prezzo di vendita, mentre gli ultimi aggiornamenti di calciomercato svelano un interesse concreto per Dusan Vlahovic. Il futuro del bomber serbo potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella sfida tra le grandi di Serie A. Resta da capire come evolverà questa intricata trattativa.

Mercato Juventus, si scalda l’affare: cessione possibile alla rivale della Serie A. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sul big. Si scalda l’asse Juventus-Milan. Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti sul possibile futuro di Dusan Vlahovic, cercato in questa fase in particolare dal nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Tra i due ci sarebbe già stato un contatto e da quel momento il serbo avrebbe messo in stand-by tutte le altre opzioni. Il mercato Juventus ha già fissato le condizioni: il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com