Mercato Juve | l’Al Hilal spinge per due giocatori accostati ai bianconeri pronta un’offerta shock da 100 milioni di euro! Tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma: l’Al Hilal, protagonista della Saudi Pro League, ha deciso di fare sul serio, puntando forte su due top player italiani e preparando un’offerta shock da 100 milioni di euro. Questa mossa potrebbe rivoluzionare gli equilibri del calcio europeo, svelando un'asta internazionale senza precedenti. Ma chi sono i talenti bianconeri nel mirino dell’emiro? Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione che sta facendo tremare il mondo del calcio.

Mercato Juve: l’Al Hilal vuole due obiettivi bianconeri, pronta un’offerta monstre da 100 milioni di euro! Tutti i dettagli. Un’offensiva senza precedenti, destinata a scuotere il mercato europeo. L’Al Hilal, club di punta della Saudi Pro League, è pronto a un “all-in” per due stelle assolute che militano nel nostro campionato e che sono da tempo nel mirino della Juventus. Secondo l’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, la squadra allenata da Simone Inzaghi avrebbe messo sul piatto un pacchetto da ben 100 milioni di euro per acquistare i cartellini di Victor Osimhen e Theo Hernandez, accostati anche al mercato Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: l’Al Hilal spinge per due giocatori accostati ai bianconeri, pronta un’offerta shock da 100 milioni di euro! Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: hilal - mercato - juve - bianconeri

Mercato Juve: richiamo dall’Arabia Saudita per tre giocatori. L’Al-Hilal spinge per questi obiettivi bianconeri, novità importanti - Il mercato della Juventus si anima con un sorprendente richiamo dall’Arabia Saudita: l’Al-Hilal punta forte su tre talenti di livello internazionale, tra cui Ederson, Theo Hernandez e Victor Osimhen.

Al-Ain 0-5 Juventus Juventus 4-1 Wydad Trascinati da un Yildiz indomabile, i bianconeri battono anche i marocchini del Wydad Casablanca e ipotecano la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Fermate questo Kenan ? Vai su Facebook

Theo Hernandez Juve, l'Al Hilal torna alla carica! Il piano di Inzaghi per portarlo in Arabia: cosa sta; Clamoroso Inzaghi, dall’Al-Hilal alla Juve: “Con tanti soldi in più” | ESCLUSIVO; La Juve vuole fare un colpo a centrocampo.

Mercato Juve: l’Al Hilal spinge per due giocatori accostati ai bianconeri, pronta un’offerta shock da 100 milioni di euro! Tutti i dettagli - Mercato Juve: l’Al Hilal vuole due obiettivi bianconeri, pronta un’offerta monstre da 100 milioni di euro! Segnala juventusnews24.com

Juventus, mercato: ecco come cambia l’attacco bianconero - La Juventus lavora per rinforzare l’attacco: confermare Kolo Muani e puntare su Jonathan David o Victor Osimhen. msn.com scrive