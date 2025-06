Mercato Juve Albanese fa gasare i tifosi | Penso ci saranno 5-6 nuovi innesti Si sta lavorando per avere la rosa il più completo possibile

Mercato Juve, Albanese fa gasare i tifosi: la rivelazione sulle possibili mosse dei bianconeri nella sessione estiva. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il mercato Juve inizierĂ a muoversi dopo il Mondiale per Club e i tifosi bianconeri potrebbero aspettarsi anche 5-6 nuovi innesti. PAROLE – «SarĂ il mese di luglio quello che impegnerĂ di piĂą i bianconeri anche se non si chiuderĂ tutto e subito. Serviranno delle cessioni e degli incassi. Si sta lavorando per avere una rosa il piĂą completa possibile per la preparazione anche se bisogna capire quando terminerĂ l’avventura al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Albanese fa gasare i tifosi: «Penso ci saranno 5-6 nuovi innesti. Si sta lavorando per avere la rosa il piĂą completo possibile»

