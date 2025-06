Mercato Inter l’annuncio di Pedullà | Sebastiano Esposito può lasciare i nerazzurri nei prossimi giorni! 2 club su di lui

Il futuro di Sebastiano Esposito si infiamma: secondo Pedullà, il giovane attaccante potrebbe lasciare l'Inter nei prossimi giorni, con due club di Serie A fortemente interessati. Una scelta che potrebbe rivoluzionare la sua carriera e cambiare gli equilibri del mercato italiano. La domanda ora è: quale delle due squadre saprà convincerlo a indossare la propria maglia? Restate sintonizzati per scoprire i dettagli di questa sfida di mercato.

Ecco chi lo vuole. Il noto giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato del futuro di Sebastiano Esposito, futuro che è sempre più lontano dal mercato Inter. Sulle tracce dell'attaccante classe 2002 ci sono ben due squadre della Serie A che se lo stanno contendendo. Si tratta della Fiorentina e del Parma (col quale i nerazzurri hanno in ballo altre operazioni come quella per Bonny e quella per Leoni). MERCATO INTER – « Sebastiano Esposito può lasciare l'Inter nei prossimi giorni.