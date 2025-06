Mercato dilettanti | l’AM Aglianese conferma il veterano Raimondo Il Casalguidi ha un nuovo diesse | ecco Pagliai

Il mercato dei dilettanti si infiamma con importanti novità: l'AM Aglianese conferma il veterano Raimondo, mentre il Casalguidi punta forte sul nuovo diesse Pagliai. Le squadre della Promozione e Prima Categoria sono pronte a stupire, tra riconferme e acquisti strategici. È il momento di seguire da vicino le mosse che potrebbero rivoluzionare il panorama del calcio amatoriale locale: scopriamo insieme le ultime novità.

Novità di mercato Promozione da Casalguidi: Daniele Pagliai è il nuovo direttore sportivo, arriva in sostituzione di Patrizio Carraresi. Il Casalguidi ha anche provveduto a ufficializzare una conferma: è quella di Lapo Dani. Scendendo in Prima Categoria, continua l’attività sul mercato dell’ AM Aglianese che ha ufficializzato la conferma del centrocampista Jury Raimondo, veterano della rosa che dalla Prima arrivò alla Serie D, e Iacopo Mari, ex Zenith Prato e Firenze Ovest. Tempo di conferme per l’ Atletico Casini Spedalino, che ha annunciato i nuovi accordi con i centrocampisti Andrea Borselli e Lorenzo Maccioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net