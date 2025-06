Mercato colpo da 25 milioni | la Roma pronta a fare follie

Il mercato si infiamma con un colpo da 25 milioni di euro: la Roma si prepara a fare follie per aggiudicarsi Jhon Lucumí, il difensore protagonista di una stagione straordinaria a Bologna. L’asta è aperta e le pretendenti, tra cui numerose squadre della Premier League, sono pronte a sfidarsi. Con il suo talento e il suo valore di mercato in crescita, il suo futuro potrebbe essere davvero incerto, ma la Roma è decisa a non mollare.

Jhon Lucumí ha deciso di infiammare il mercato, l’asta per il difensore è veramente lunga con Roma e diverse squadre di Premier League sulle sue tracce. Reduce da un’incredibile stagione a Bologna, Lucumí ha attirato l’attenzione di numerose società soprattutto in Inghilterra. Infatti secondo quanto riportato dal portale TeamTalk il colombiano è seguito con particolare attenzione da Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton, Wolverhampton, Tottenham e Manchester United. Muro rossoblù. Il classe ‘98 ha chiuso il 20242025 con 44 presenze e un gol al Lille in Champions League lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato, colpo da 25 milioni: la Roma pronta a fare follie

