Mercati straordinari a Quinto Voltri e Sampierdarena in occasione della festa di San Giovanni Battista

Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Genova! Martedì 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni Battista, Quinto, Voltri e Sampierdarena si vestiranno di colori e vivacità con tre mercati straordinari: un'occasione imperdibile per scoprire merci varie, incontrare i produttori locali e immergersi nell'atmosfera festosa della città. Non mancare a questo appuntamento, un modo speciale per celebrare la tradizione e sostenere i commerci di quartiere!

Martedì 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista patrono di Genova, si terranno a Quinto, Voltri e Sampierdarena tre mercati straordinari infrasettimanali di merci varie. Gli appuntamenti, dalle ore 8 alle ore 14, saranno rispettivamente tra via Ruzza, via Gianelli e via Filzi; in piazza Villa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Mercati straordinari a Quinto, Voltri e Sampierdarena in occasione della festa di San Giovanni Battista

