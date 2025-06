Mercati calmi dopo gli sviluppi in Medio Oriente Rialzi dell’1% per petrolio e gas

Mercati più tranquilli dopo gli eventi in Medio Oriente, con lievi rialzi di petrolio e gas che riflettono l'agitazione senza generare panico. Il Brent supera i 78 dollari al barile, un incremento di oltre il 10% rispetto a un mese fa, mentre il gas naturale si attesta a 41,5 euro al megawattora. Siamo su valori che testimoniano una certa stabilità, ma con un occhio attento alle dinamiche geopolitiche che potrebbero continuare a influenzare i prezzi.

Agitazione sui mercati, ma senza panico, dopo il week end degli attacchi statunitensi in Iran. Come prevedibile, inizio di contrattazioni al rialzo pe r gli idrocarburi. Il petrolio Brent, greggio di riferimento per i mercati europei, sale a Lo ndra dell’1%, portandosi sopra i 78 dollari al barile. Solo un mese fa veniva scambiato a 67 dollari. Il gas quota ad Amsterdam 41,5 euro al megawattora, in risalita di circa l’1%. Siamo su valori storicamente molto elevati ma l’impatto dei fatti del weekend resta, per ora, contenuto. Molto dipenderà dalle vicende che riguardano lo stretto di Hormuz, braccio di mare del Golfo Persico da cui transita il 30% del petrolio trasportato via mare nel mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercati calmi dopo gli sviluppi in Medio Oriente. Rialzi dell’1% per petrolio e gas

