Mentana su Fb | Devi capire tu quando è il momento di staccare

Mentana su Facebook sorprende i suoi follower con un messaggio inatteso, lasciando intuire una possibile svolta nella sua lunga carriera giornalistica. Dopo 15 anni al timone di TgLa7, l’ex direttore apre uno spiraglio sul futuro, invitando a riflettere su quando sia il momento di staccare la spina. Un post che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo, ma "tu quando senti che è arrivato il momento di lasciare?"

Un post a sorpresa di Enrico Mentana sul suo account Facebook potrebbe aprire un nuovo ciclo al TgLa7. “Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7”, scrive Mentana, “Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5 e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato “per sempre”, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”. Che il direttore Mentana, 70enne e già pensionato, abbia deciso di rinunciare a proseguire il mandato, visto che è in scadenza di contratto? Al momento nessuno lo sa, seppure in più di un’occasione ai colleghi e amici più stretti, Mentana abbia confessato di essere un po’ stanco dei ritmi dettati dal suo incarico. 🔗 Leggi su Lapresse.it