Mentana lascia La7? Il post sibillino su Fb | Devi capire tu quando è il momento di staccare

Un post a sorpresa di Enrico Mentana sul suo account Facebook potrebbe aprire un nuovo ciclo al TgLa7. “Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7”, scrive Mentana, “Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5 e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato “per sempre”, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”. Che il direttore Mentana, 70enne e già pensionato, abbia deciso di rinunciare a proseguire il mandato, visto che è in scadenza di contratto? Al momento nessuno lo sa, seppure in più di un’occasione ai colleghi e amici più stretti, Mentana abbia confessato di essere un po’ stanco dei ritmi dettati dal suo incarico. 🔗 Leggi su Lapresse.it