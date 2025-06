Mentana lascia La7? | Devi capire quando è ora di staccare

Enrico Mentana, uno dei volti più amati del giornalismo italiano, si prepara a fare un’importante riflessione sul suo percorso e sui cambiamenti imminenti. Dopo 15 anni alla guida del Tg La7, il suo messaggio su Instagram invita a capire quando sia il momento di staccare, lasciando intuire un possibile addio. Un capitolo di dedizione e passione che potrebbe concludersi, ma che lascia il pubblico in attesa di sapere come proseguirà il suo straordinario viaggio.

«Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tg La7 ». Inizia così un post di Enrico Mentana su Instagram che lascia presagire un suo possibile addio all'emittente. «Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi nove al Tg1. Tutti intensissimi ed esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato "per sempre", senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo». È un semplice bilancio legato al suo anniversario oppure un'anticipazione dei saluti per il giornalista che a gennaio ha compiuto 70 anni? Intanto i telespettatori e affezionati gli chiedono di restare: «Non ci lasciare proprio ora».