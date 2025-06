Meloni | Vicinanza al Qatar per l’attacco iraniano tornare a tavolo dei negoziati

Giorgia Meloni esprime la sua solidarietà al Qatar dopo l’attacco iraniano, sottolineando l’importanza di mantenere il dialogo e la stabilità nella regione. «Siamo tutti d’accordo sulla necessità di tornare a tavolo dei negoziati», afferma il premier italiano, evidenziando come la cooperazione internazionale sia fondamentale per affrontare le tensioni e promuovere la pace nel Golfo. Un richiamo alla diplomazia per un futuro di sicurezza condivisa.

«A nome del Governo italiano desidero esprimere la mia sincera vicinanza al Qatar per l’attacco iraniano subito in queste ore sul suo territorio». Lo ha scritto Giorgia Meloni su X dopo i missili lanciati dalla Repubblica Islamica contro la base aerea di Al Udeid, non lontano da Doha. E poi: «Sono in costante contatto con l’emiro al-Thani e tutti gli attori del Golfo da quando si è ulteriormente aggravata la crisi. Siamo tutti d’accordo sulla necessità di ritornare immediatamente al tavolo negoziale e riprendere un dialogo politico che possa dare una prospettiva di pace e stabilità alla regione». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni: «Vicinanza al Qatar per l’attacco iraniano, tornare a tavolo dei negoziati»

Giorgia Meloni dice che gli Usa non hanno usato le basi italiane per attaccare l’Iran. Ma non chiarisce le due questioni centrali: nel caso servissero, il governo darebbe il via libera? E in che modo sarà coinvolto il nostro Parlamento? A cura di Adriano Biondi Vai su Facebook

