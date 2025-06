Meloni | Ue subalterna a Usa perché loro hanno garantito sicurezza

Oggi che il panorama geopolitico sta evolvendo, è fondamentale ripensare al ruolo dell'Europa nel contesto internazionale, puntando a una maggiore autonomia strategica e a un equilibrio più equo con gli Stati Uniti. Solo così potremo garantire una stabilità duratura e difendere efficacemente i nostri interessi comuni, rafforzando le fondamenta di una NATO rivista e rinnovata.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 "Dalla fine della guerra mondiale l'Europa occidentale è stata subalterna, per usare i vostri stessi termini, agli Usa per la semplice ragione che gli Usa si sono fatti carico di garantire la sicurezza del Continente e per questo la realtà politica da cui io provengo, storicamente, ha sempre sostenuto la necessità di un riequilibrio nella Nato perché Europa e Usa potessero lavorare da pari. Oggi che finalmente l'Europa viene chiamata, anche per ragioni storiche, ad assumere la responsabilità della propria difesa e sicurezza, quindi svincolandosi dall'ombrello americano, si sostiene che siamo subalterni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Ue subalterna a Usa perché loro hanno garantito sicurezza

In questa notizia si parla di: sicurezza - subalterna - meloni - garantito

Albania, Meloni: “Allargare Ue anche ai Balcani è un investimento per la sicurezza” - Nel contesto del summit della Comunità Politica Europea a Tirana, Giorgia Meloni ed Edi Rama si riuniranno per discutere l'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani, considerato un investimento cruciale per la sicurezza.

Salvini e Tajani invitano ad andare al mare, Meloni tace. Mentre la destra predica la diserzione, i promotori del referendum sperano che vada come a Genova, col balzo in avanti dell'affluenza. L'opposizione alla prova: per Landini è un passo verso la politica, Vai su Facebook

VIDEO: Meloni: Ue subalterna a Usa perché loro hanno garantito sicurezza.

Meloni: Ue subalterna a Usa perché loro hanno garantito sicurezza - "Dalla fine della guerra mondiale l'Europa occidentale è stata subalterna, per usare i vostri stessi termini, agli Usa per la semplice ragione che gli Usa si sono fatti carico di garantire la sicurezz ... Da ilgiornale.it

Crisi mediorientale, Meloni in Aula: "Priorità a cessate il fuoco a Gaza e negoziati su Iran" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha replicato alla Camera dei Deputati dopo l'intervento iniziale in vista del Consiglio europeo che si terrà il 26 e 27 giugno. Scrive msn.com