Meloni | Ue non può essere competitiva con regolamenti inutili che pesano come un masso sulle spalle

In un contesto globale in rapido cambiamento, l'Italia si trova a dover affrontare regolamenti pesanti che ostacolano la competitività delle imprese. La Presidente Meloni sottolinea con fermezza l’urgenza di semplificare le norme, affinché il nostro Paese possa riprendere slancio e affrontare le sfide future con maggiore agilità. Solo così potremo garantire crescita e innovazione per tutti.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 202 “Il mondo intorno a noi cambia, corre e noi non possiamo essere competitivi se ci costringiamo a correre con un inutile masso sulle nostre spalle Regolamenti come quello sulla sostenibilità delle nostre imprese stanno mostrando problemi evidenti, Dobbiamo insistere sulla semplificazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Ue non può essere competitiva con regolamenti inutili che pesano come un masso sulle spalle

