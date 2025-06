Meloni | Sincera vicinanza al Qatar per l’attacco iraniano

Giorgia Meloni ha espresso la sua sincera vicinanza al Qatar in un momento di grande tensione, dopo l’attacco iraniano contro la base di Al Udeid. La leader italiana si mantiene in costante contatto con l’emiro al-Thani e gli altri attori del Golfo, sottolineando l’importanza di solidarietà e cooperazione internazionale per affrontare questa delicata situazione. La comunità globale guarda con attenzione a queste dinamiche, consapevole che...

«A nome del Governo italiano desidero esprimere la mia sincera vicinanza al Qatar per l’attacco iraniano subito in queste ore sul suo territorio». Lo ha scritto Giorgia Meloni su X dopo i missili lanciati dalla Repubblica Islamica contro la base aerea di Al Udeid, non lontano da Doha. E poi: «Sono in costante contatto con l’emiro al-Thani e tutti gli attori del Golfo da quando si è ulteriormente aggravata la crisi. Siamo tutti d’accordo sulla necessità di ritornare immediatamente al tavolo negoziale e riprendere un dialogo politico che possa dare una prospettiva di pace e stabilità alla regione». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni: «Sincera vicinanza al Qatar per l’attacco iraniano»

In questa notizia si parla di: meloni - sincera - vicinanza - qatar

Meloni riceve il primo ministro greco Mitsotakis a Villa Pamphilj - La Premier Giorgia Meloni ha accolto il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj, in un incontro che rafforza i legami tra Italia e Grecia.

A nome del Governo italiano desidero esprimere la mia sincera vicinanza al Qatar per l’attacco iraniano subito in queste ore sul suo territorio. Sono in costante contatto con l’Emiro al-Thani e tutti gli attori del golfo da quando si è ulteriormente aggravata la crisi Vai su X

Meloni: «Sincera vicinanza al Qatar per l’attacco iraniano»; Missili Iran, Meloni: vicinanza a Qatar, tornare a tavolo negoziale; Guerra: la risposta degli Iran agli Usa. Missili contro base americana in Qatar.

Missili Iran, Meloni: vicinanza a Qatar, tornare a tavolo negoziale - (askanews) – “A nome del Governo italiano desidero esprimere la mia sincera vicinanza al Qatar per l’attacco iraniano subito in queste ore sul suo territorio. askanews.it scrive

Meloni: "Qatar-gate vicenda devastante. Manovra? Fatto un ottimo lavoro" - La premier Meloni vola a Bruxelles per il suo primo Consiglio europeo. Scrive affaritaliani.it