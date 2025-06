Meloni si accoda al riarmo Nato | Il 5% del Pil? Rispetteremo l’impegno Ma chiede flessibilità sui conti

Meloni si allinea con il rilancio del riarmo, annunciando l’impegno a destinare il 5% del Pil alle spese militari, pur sottolineando la necessità di flessibilità sui conti pubblici. Tra un cessate il fuoco in Gaza, una soluzione diplomatica con l’Iran e la difesa della linea NATO, l’Italia cerca di consolidare la propria posizione strategica senza rinunciare alle sfide economiche. Ma quali saranno le conseguenze di questo ambizioso progetto?

Un cessate il fuoco di Israele nella Striscia di Gaza e una soluzione diplomatica con l’ Iran. Ma soprattutto la difesa della linea scelta dalla Nato, con l’Italia intenzionata a impegnarsi sul target del 5% del Pil investito in spese militari e di sicurezza: “Rispetteremo l’impegno”, assicura davanti al Parlamento pur definendolo gravoso in termini economici, tanto da chiedere una deroga al patto di stabilità. Più armi e più debito attraverso la flessibilità sui conti, insomma. Nessuna sponda con la Spagna di Pedro Sanchez e la Slovacchia di Robert Fico che stanno litigando perché non intende allinearsi né una terza via: l’adesione alla scelta dell’Alleanza Atlantica, su pressioni degli Stati Uniti, è totale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni si accoda al riarmo Nato: “Il 5% del Pil? Rispetteremo l’impegno”. Ma chiede flessibilità sui conti

