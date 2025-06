Meloni sente gli altri leader internazionali dopo l'attacco Usa in Iran | cosa si sono detti

Dopo l'attacco degli Stati Uniti in Iran, Giorgia Meloni ha avviato una serie di colloqui con i principali leader internazionali per valutare la situazione e promuovere una soluzione politica. La premier ha ribadito l’importanza di de-escalare le tensioni e garantire la sicurezza dei connazionali e dei soldati italiani nel Medio Oriente. Un fronte compatto che mira a favorire stabilità e dialogo in un momento di grande incertezza internazionale.

Ieri Meloni ha sentito principali leader internazionali per fare il punto sulla situazione in Iran dopo l'attacco degli Stati Uniti. A loro ha ribadito la necessitĂ di una de-escalation e di una 'soluzione politica alla crisi'. In giornata colloqui anche con il presidente della Repubblica Mattarella e la segretaria Pd Elly Schlein. Al centro la protezione dei connazionali in Medio oriente e dei soldati italiani localizzati nelle basi militari all'estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In un momento di crescente tensione in Medio Oriente, Giorgia Meloni si distingue per il suo incessante impegno diplomatico, dialogando con sette leader internazionali in un fitto giro di telefonate.

