Meloni | ‘se Usa chiederanno basi ci sarà passaggio alle Camere’

''posso dire che non penso accadrà, ma posso garantire che una decisione del genere dovrà fare un passaggio parlamentare''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: ‘se Usa chiederanno basi ci sarà passaggio alle Camere’

In questa notizia si parla di: passaggio - meloni - chiederanno - basi

Meloni rassicura: “Se Usa chiede utilizzo basi in Italia autorizzazione dopo passaggio in Parlamento” - In un momento di tensione internazionale, Meloni rassicura l’Italia sulla gestione delle basi US: il governo si impegna a ottenere le autorizzazioni necessarie attraverso un passaggio in Parlamento, garantendo trasparenza e rispetto delle normative.

L'europarlamentare Cristina Guarda, al passaggio del Giro d'Italia a Vicenza, ha sventolato una bandiera della Palestina ed è stata avvicinata dai carabinieri. Questo il suo racconto sui social: "Facevo il mio, da essere umano, cittadina e politica: manifestavo p Vai su Facebook

Guerra in Medio Oriente, Meloni alla Camera: «Se gli Usa ci chiederanno le basi in Italia ci sarà un passaggio parlamentare; Meloni: “Se gli Usa chiederanno basi italiane ci sarà un passaggio parlamentare”; Iran, Meloni: Se gli Usa ci chiederanno le basi ci sarà un passaggio in Parlamento. E cita la Thatcher.

Meloni: “Se dovessero chiedere le basi americane in Italia tornerò in Parlamento” - “ Il 3,5% in spese di difesa e l’1,5% in spese di sicurezza sono impegni importanti e necessari che finché questo governo sarà in carica l’Italia rispetterà come membro di primo piano della Nato. dire.it scrive

Iran, Meloni: se Usa chiederenno basi ci sarà passaggio Camere - (askanews) – In merito all’utilizzo delle basi, “ho già detto che l’Italia non è impegnata militarmente, non ha partecipato e non partecipa, non è stato chiesto l’uso d ... Come scrive askanews.it