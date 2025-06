Meloni | ‘rispetteremo impegni internazionali 3,5% del Pil per la Difesa e 1,5% per la Sicurezza’

In un momento di tensioni globali e sfide geopolitiche, Giorgia Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia a rispettare gli accordi internazionali, destinando il 35% del PIL alla difesa e il 15% alla sicurezza. In vista del prossimo Consiglio europeo, la premier si confronta con le delicate questioni legate alla guerra tra Israele e Iran, sottolineando l’importanza di una posizione equilibrata e responsabile per tutelare gli interessi nazionali e promuovere la stabilità internazionale. Per comprendere meglio come l’Italia navigherà questa complessa situazione, analizziamo i dettagli.

L'intervento alla Camera era già calendarizzato in vista del prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Ma visti i fatti internazionali e in particolare la guerra ingaggiata da Israele verso l'Iran, con la partecipazione degli Stati Uniti, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è dovuta soffermare sulla posizione dell'Italia in questo contesto.

