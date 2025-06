Meloni | Reazione Israele a Gaza ha forme inaccettabili Maggioranza applaude ma opposizione no

La presa di posizione di Giorgia Meloni sulla reazione di Israele a Gaza ha diviso l'opinione pubblica: mentre la maggioranza applaude, l'opposizione si mostra critica. La leader italiana sottolinea l'importanza di un immediato cessate il fuoco e di sostenere la popolazione civile, ormai provata da troppo tempo. √ą crucialo trovare un equilibrio tra sicurezza e umanit√†, ma come si evolver√† questa delicata situazione?

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 "Ribadiremo anche un altro obiettivo, il cessate il fuoco a Gaza, dove la legittima reazione di Israele a un insensato attacco sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili. Adesso √® il momento di cogliere il momento per porre fine alle ostilit√† nella Striscia e perch√© si continui negli aiuti per una popolazione che ha patito troppo a lungo". Lo ha detto la Presidente del consiglio Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo. A queste parole, √® scattato in aula alla Camera l'applauso della maggioranza, mentre l'opposizione non ha applaudito.