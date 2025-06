Meloni | reazione di Israele a Gaza ha forme inaccettabili si fermi

La crisi a Gaza continua a suscitare preoccupazioni internazionali, con la presidente Meloni che si unisce all’appello per un immediato cessate il fuoco. In un momento di tensione globale, l’Italia ribadisce l’importanza di fermare le azioni inaccettabili e di favorire una soluzione pacifica. È fondamentale che tutte le parti perseguano il dialogo, per mettere fine alla sofferenza e garantire stabilità nella regione.

Roma, 23 giu. (askanews) - Nei giorni del vertice Nato e della riunione del Consiglio europeo a Bruxelles, "ribadiremo un obiettivo prioritario per l'Italia che è il cessate il fuoco a Gaza" dove "la legittima reazione di Israele a un insensato attacco sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili che chiediamo a Israele di fermare immediatamente". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla camera in vista del prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: reazione di Israele a Gaza ha forme inaccettabili, si fermi

In questa notizia si parla di: israele - meloni - reazione - gaza

Meloni alla Camera dei Deputati si sveglia su Gaza: "Reazione di Israele ha forme inaccettabili, serve cessate il fuoco" - DIRETTA - La premier Meloni si presenta alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo, affrontando il delicato tema di Gaza e della crisi mediorientale.

Crisi in Medio Oriente, Meloni alla Camera: "Inaccettabile la reazione di Israele a Gaza" Vai su X

Meloni: «Reazione d'Israele a Gaza ha forme inaccettabili» Vai su Facebook

Meloni: A Gaza la reazione di Israele ha forme inaccettabili; Medio Oriente, Meloni: «Priorità cessate fuoco a Gaza e negoziati su Iran. Italia rispetterà impegni su spese difesa-sicurezza; Meloni, a Gaza la reazione di Israele ha forme inaccettabili.

Meloni: reazione di Israele a Gaza ha forme inaccettabili, si fermi - (askanews) – Nei giorni del vertice Nato e della riunione del Consiglio europeo a Bruxelles, “ribadiremo un obiettivo prioritario per l’Italia che è il cessate il fuoco a Gaza” dove “la ... Scrive askanews.it

Gaza, Meloni: «Reazione d'Israele ha forme inaccettabili. Chiusura Hormuz? L'Italia ha l'energia necessaria» - Sorvegliati speciali gli obiettivi americani e intorno al Vaticano per il Giubileo. Segnala ilmessaggero.it