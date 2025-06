Meloni rassicura | Se Usa chiede utilizzo basi in Italia autorizzazione dopo passaggio in Parlamento

In un momento di tensione internazionale, Meloni rassicura l’Italia sulla gestione delle basi US: il governo si impegna a ottenere le autorizzazioni necessarie attraverso un passaggio in Parlamento, garantendo trasparenza e rispetto delle normative. Alla Camera, il premier presenta le posizioni italiane in vista del Consiglio europeo dell’Aja, affrontando temi cruciali come Iran e Gaza. La strategia di Meloni mira a rafforzare l’unità nazionale e la credibilità internazionale, ma sulle decisioni più delicate, il futuro resta da scrivere.

Il premier si trova alla Camera per presentare le posizioni italiane in vista del Consiglio europeo dell'Aja del 25 e 26 giugno. Oltre alla questione iraniana, il premier ha sostenuto che a Gaza le operazioni portate avanti da Israele sono ormai ingiustificabili, evitando però di citare il Tycoon per non incappare in uno strappo. Meloni ha quindi deciso di non cogliere l'appello delle opposizioni, che hanno chiesto al governo di prendere le distante dalle azioni Usa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni rassicura: “Se Usa chiede utilizzo basi in Italia autorizzazione dopo passaggio in Parlamento”

In questa notizia si parla di: meloni - rassicura - chiede - utilizzo

Governo avanti tutta su Cpr migranti in Albania, Meloni chiede fiducia Camera - Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, prosegue con decisione nell'implementazione dei centri per migranti in Albania.

Il governo rifinanzia la Legge Speciale: stanziati 23 milioni di euro per il Comune di Venezia nel 2025. Le risorse saranno impiegate per condotte idriche, scavi dei rii e manutenzioni urbane. Brugnaro ringrazia Meloni e Salvini: «Segnale concreto per la città» Vai su Facebook

Meloni: i dazi di Trump? «Sbagliati, ma non è una catastrofe»; Così Merz rimette al centro la Germania e rassicura l’Italia; Dazi, Meloni rassicura le aziende: 25 miliardi dai fondi europei.

Meloni a Zelensky: 'Non vi abbandoniamo'. E rassicura sul Pnrr - La stagione dei bonus e dei soldi buttati dalla finestra è finita" ha detto la premier Giorgia Meloni rivolgendosi agli ... Riporta ansa.it

Dazi, Meloni rassicura le aziende: 25 miliardi dai fondi europei - sbagliata» la mannaia di Trump contro l'Ue ma a tutti chiede di «scongiurare reazioni emotive» ché «il panico ... Scrive ilmessaggero.it