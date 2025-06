Meloni | priorità Gaza e negoziati Iran

Giorgia Meloni sottolinea l'importanza di focalizzarsi su Gaza e Iran, invitando alla ripresa dei negoziati e a un impegno internazionale più deciso. La responsabilità dell’Italia, afferma, è sostenere il dialogo e favorire soluzioni diplomatiche per una pace duratura. Ora, più che mai, la comunità internazionale deve unirsi in uno sforzo comune. Siamo pronti ad un altro passo avanti.

15.47 "Le priorità per l'Italia restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera. "L'Iran deve cogliere l'opportunità di un accordo" con Washington sul "proprio programma nucleare", aggiunge. E sulla Russia: si impegni per "sedersi al tavolo negoziale". Serve una "pressione coordinata" nei confronti di Mosca,siamo "pronti ad un altro pacchetto" di sanzioni.Sulle spesa nella Difesa:"Non distrarremo risorse dalle priorità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: priorità - iran - meloni - gaza

Meloni e Netanyahu discutono di Iran e assistenza umanitaria a Gaza - In un momento cruciale di tensione internazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere delle minacce nucleari dell'Iran e della crisi umanitaria a Gaza.

G7, bilaterale Meloni-Trump: Iran, Gaza e dazi al centro del faccia a faccia Si è svolto a Kananaskis l’atteso incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump. Tra le priorità: riaprire i negoziati tra Iran e Israele, fermare la guerra a Vai su Facebook

Alla Camera Meloni in vista del Consiglio Ue: 'Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati sull'Iran'; Medio Oriente, Meloni in Aula: A Gaza reazione d'Israele ha forme inaccettabili. LIVE; Meloni: Le priorità sono il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati in Iran.