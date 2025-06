Meloni più spese militari per non lasciare Italia esposta

Il panorama internazionale si fa sempre più incerto, e per proteggere il nostro Paese non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Meloni sottolinea l'importanza di aumentare le spese militari, un impegno condiviso dal governo, per garantire sicurezza e stabilità. In un mondo in continuo fermento, il nostro dovere è preservare l'incolumità dell’Italia, e questo richiede decisioni coraggiose e strategiche, perché conosciamo il prezzo che una nazione paga quando rimane indifesa.

Da premier "Conte ha firmato l'impegno ad aumentare le spese di difesa dello 0,8%. Apprendo oggi che il M5s non era d'accordo con quell'impegno, io lo ero. Questo governo firma questo impegno" ad aumentare le spese militari "perché lo condivide. Perché, guardiamoci intorno: gli scenari di caos si stanno moltiplicando, mi si chiede in uno scenario come questo di lasciare l'Italia esposta? Non possiamo farlo perché conosciamo il prezzo che una nazione paga quando non è in grado di difendersi. Non possiamo farlo anche se sappiamo che il tema consenso c'è. Siamo sempre pronti ad assumerci le responsabilità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, più spese militari per non lasciare Italia esposta

In questa notizia si parla di: spese - militari - lasciare - italia

Spese militari: come ha fatto l'Italia a raggiungere il 2% del Pil (forse c'è un trucco) - Negli ultimi giorni, l'Italia ha celebrato il raggiungimento dell'obiettivo del 2% del Pil in spese militari, richiesto dalla NATO.

C’è chi si piega agli ordini di Trump. E chi dice no. Pedro Sanchez ha scelto ancora una volta la seconda. Il premier spagnolo ha rifiutato l’aumento delle spese militari al 5% del PIL, come indicato dalla Nato e dal nuovo segretario Rutte dopo le richieste di Tru Vai su Facebook

Oltre al genocidio di palestinesi ora l'attacco all'Iran: qualcuno ha intenzione di fermare il criminale Netanyahu o vogliamo lasciare a lui la decisione di farci trascinare tutti in un conflitto dagli effetti devastanti e imprevedibili senza neppure battere ciglia? L’Euro Vai su X

Meloni, più spese militari per non lasciare Italia esposta; Meloni: “Se gli Usa chiederanno basi italiane ci sarà un passaggio parlamentare”; Crosetto su Rete 4: «L'Italia non entrerà in guerra con l'Iran. Basi militari Usa? Trump deve chiederci il permesso.

Meloni, più spese militari per non lasciare Italia esposta - Da premier "Conte ha firmato l'impegno ad aumentare le spese di difesa dello 0,8%. Segnala ansa.it

Spese militari: Mani tese, “la corsa agli armamenti è un vicolo cieco, servono investimenti nella cooperazione” - “Ogni risorsa destinata al settore bellico rappresenta una detrazione significativa dalla spesa sociale”. agensir.it scrive