Meloni | non coinvolti su operazione Iran dialogo con opposizioni

In un contesto di tensioni internazionali crescenti, Meloni sottolinea che l’Italia non è coinvolta militarmente nella crisi tra Israele e Iran. La premier rassicura sulla gestione delle risposte italiane, precisando che qualsiasi richiesta USA riguardante le basi Nato richiederà un passaggio parlamentare. Mentre Teheran lancia missili contro basi americane, il nostro paese si riconferma paladina di un dialogo aperto e responsabilità condivise. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Roma, 23 giu. (askanews) – L’Italia “non è impegnata militarmente” nella crisi tra Israele e Iran e nel caso in cui gli Usa chiedessero l’autorizzazione all’utilizzo delle basi Nato italiane ci sarà “un passaggio parlamentare”. Giorgia Meloni parla alla Camera proprio mentre da Teheran partono i missili contro le basi americane in Iraq e Qatar. L’appuntamento è quello delle consuete comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ma naturalmente gran parte del discorso della premier, così come degli interventi e della replica, riguarda proprio l’escalation in Medio Oriente. I toni sono relativamente pacati rispetto ad altre occasioni simili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

