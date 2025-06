Meloni No alla sospensione dell’accordo con Israele

premier Meloni ha espresso la sua ferma posizione contro la sospensione dell’accordo con Israele. La leader sottolinea l’importanza di mantenere il dialogo aperto, evitando azioni che possano aggravare la situazione e favorire l’isolamento. Per Meloni, il dialogo rimane l’unico strumento efficace per promuovere il cessate il fuoco e sperare in una soluzione duratura. La politica estera richiede equilibrio e responsabilità, e lei si impegna a perseguirli con decisione.

ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo favorevoli alla sospensione dell’accordo con Israele, non per ignorare quanto accade a Gaza, ma perchè può contribuire all’isolamento di Israele, da sempre obiettivo del fondamentalismo, e potrebbe aprire scenari catastrofici. Penso che sarebbe controproducente prendere iniziative che possono far finire un canale di dialogo che può portare dei risultati, in particolar modo sul cessate il fuoco a Gaza”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. “Penso che le persone si salvino non con parole o manifestazioni, ma con i fatti ed è un fatto che anche grazie alle nostre posizioni noi siamo stati una delle nazioni al mondo che ha aiutato di più la popolazione di Gaza”, aggiunge. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

