meloni nessun aereo usa partito da basi italiane

Giorgia Meloni chiarisce con fermezza: nessun aereo americano è decollato dalle basi italiane e l’Italia non ha preso parte all’operazione contro l’Iran. Una precisazione importante che rafforza la posizione del nostro paese sulla scena internazionale, sottolineando il rispetto della sovranità nazionale e la volontà di mantenere una postura neutrale. La chiarezza della premier è un segnale di trasparenza e responsabilità verso i cittadini e la comunità europea.

"Confermo quanto già dichiarato dai ministri Tajani e Crosetto in questi giorni: nessuno aereo americano è partito dalle basi americane e non abbiamo in alcun modo partecipato" all'operazione americana contro l' Iran ". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net