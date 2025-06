Meloni | Manterremo gli impegni L' ' Iran riapra il dialogo con gli Usa

Meloni si impegna a mantenere gli impegni dell'Italia, sottolineando l'importanza di un dialogo aperto con l'Iran. In vista del prossimo Consiglio europeo, la premier ribadisce che l’Italia non ha avuto coinvolgimenti nelle recenti tensioni e auspica un ritorno al dialogo tra Iran e USA. La politica estera italiana si orienta dunque verso la stabilità e la diplomazia, con l’obiettivo di favorire la pace nella regione e rafforzare i rapporti internazionali.

Durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni ha chiarito la posizione dell'Italia sulla crisi in Medio Oriente. «Nessun aereo americano è partito da basi italiane, nĂ© l'Italia ha partecipato in alcun modo all'attacco contro l'Iran», ha dichiarato con fermezza, smentendo ogni ipotesi di coinvolgimento diretto. Meloni ha espresso forte preoccupazione per l'escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran, sottolineando i rischi di destabilizzazione geopolitica e le possibili ripercussioni economiche. Ha ribadito la necessitĂ di una risposta europea unitaria, invitando l'Unione a concentrarsi sui grandi dossier strategici e a non disperdersi in dettagli secondari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: “Manterremo gli impegni. L''Iran riapra il dialogo con gli Usa”

In questa notizia si parla di: meloni - iran - manterremo - impegni

Nato, Meloni: manterremo impegni, no a Italia esposta e debole - Giorgia Meloni sottolinea l’impegno dell’Italia a rispettare gli obiettivi di spesa della Nato, con l’obiettivo di rafforzare la nostra sicurezza e non lasciare il paese esposto o debole.

Meloni: “Rischi potenziali enormi. L’Iran colga l’occasione per un’intesa sul nucleare”; Meloni alla Camera : “Manterremo gli impegni. L''Iran riapra il dialogo con gli Usa”; Meloni: «Il Consiglio europeo ci farà riflettere sulle priorità dell’Ue».

Meloni alla Camera : “Manterremo gli impegni. L''Iran riapra il dialogo con gli Usa” - Durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni ha chiarito la posizione dell’Italia ... Secondo iltempo.it

Nato, Meloni: "Manterremo impegni, no a un'Italia esposta e debole" - Dal vertice Nato emergerà "l'impegno per tutti i membri ad arrivare al 3,5 in spese di difesa e 1,5% in spese di sicurezza, impegni importanti che l'Italia finché ci sarà qu ... Da libero.it