Meloni | Iran e Gaza sono le nostre priorità I potenziali rischi sono enormi Serve dialogo E tende la mano all’opposizione video

Giorgia Meloni sottolinea con determinazione che le priorità dell’Italia sono la stabilità in Iran e Gaza, dove i rischi sono elevatissimi. In vista del Consiglio europeo di giugno, il governo insiste sulla necessità di dialogo e cooperazione internazionale, mantenendo una linea ferma e coerente. La sfida è grande, ma l’Italia non arretra: continueremo a lavorare con impegno e responsabilità, sempre nell’interesse nazionale.

«Continueremo a lavorare senza risparmiarci, senza condizionamenti e senza paura, come sempre nell'esclusivo interesse dell'Italia e degli italiani ». Nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, Giorgia Meloni ha ribadito quella che sempre, in ogni frangente, è la linea del governo. E che lo è tanto più di fronte alle gravi crisi internazionali, davanti alle quali l'esecutivo procede «con la rotta coerente e chiara, tracciata per un'Italia protagonista in tutti i tavoli, costruttrice di ponti, aperta al dialogo con tutti i partner, chiara, autorevole, salda nella guida grazie a un governo che ha messo al centro l'interesse nazionale».

