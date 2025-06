Meloni invita al dialogo | Le priorità sono i negoziati Usa-Iran e il cessate il fuoco a Gaza

Giorgia Meloni invita al dialogo, sottolineando l'importanza di affrontare con responsabilità e unità le sfide globali. Priorità assolute sono i negoziati tra Usa e Iran, il cessate il fuoco a Gaza e la tutela della sicurezza italiana. La premier si impegna a favorire un confronto costruttivo nel Parlamento e a promuovere soluzioni condivise, affinché l'Italia possa contribuire efficacemente alla stabilità internazionale e alla pace mondiale.

Roma, 23 giugno 2025 – Il Medio Oriente, l'Ucraina, la difesa dell'Italia. Sono questi i principali temi toccati dalla premier Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni al Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. La presidente del Consiglio esordisce ricordando il "frangente internazionale particolarmente complesso" e per questo – dice – "farò del mio meglio per ampliare il dialogo tra governo e opposizioni per il bene e la sicurezza degli interessi della Nazione". Meloni parla dell'operazione 'Midnight Hammer' degli Usa contro il regime di Teheran. " Nessun aereo americano è partito da basi italiani e la nostra nazione non ha preso parte ad attacchi militari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni invita al dialogo: “Le priorità sono i negoziati Usa-Iran e il cessate il fuoco a Gaza”

