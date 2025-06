Meloni in Aula | Pericoloso che l’Iran si doti di armi nucleari Solo un’azione diplomatica può garantire la pace

Giorgia Meloni, alla Camera, ha sottolineato con fermezza che il rischio nucleare iraniano rappresenta una minaccia globale e regionale. La presidente del Consiglio ha evidenziato come solo attraverso un’efficace diplomazia si possa preservare la pace e prevenire un devastante effetto domino. La nostra determinazione è chiara: “Noi siamo pronti a fare la...”, perché il dialogo resta l’unica strada percorribile per un futuro di stabilità e sicurezza.

“Noi consideriamo molto pericoloso che l’Iran si doti dell’arma nucleare non solo per il pericolo in sĂ©, ma perchĂ© avvierebbe una rincorsa alle armi atomiche in altre zone dell’area innescando un effetto domino”. L’ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo. “Siamo convinti che solo una azione diplomatica possa garantire la pace nella regione. Noi siamo pronti a fare la nostra parte ma è tempo di abbandonare ambiguitĂ e distinguo” e “con questo obiettivo ho mantenuto i contatti” con gli altri partner per “un’azione coesa” per favorire i negoziati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni in Aula: “Pericoloso che l’Iran si doti di armi nucleari. Solo un’azione diplomatica può garantire la pace”

