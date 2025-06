Meloni in Aula la risoluzione di maggioranza | Situazione aggravata dopo attacchi Usa ai siti nucleari in Iran

In un momento cruciale alla vigilia del Consiglio europeo, Meloni si presenta in aula con una risoluzione di maggioranza difficile da imporre, mentre gli attacchi degli Stati Uniti ai siti nucleari in Iran hanno complicato ulteriormente la situazione politica. Una sfida delicata che mette alla prova l’unità della coalizione e la capacità di affrontare le tensioni internazionali. Scopriamo insieme come questa complessa vicenda si svilupperà nei prossimi giorni.

Mai una risoluzione di maggioranza alla vigilia del Consiglio europea è stata così delicata. L'attacco degli Usa all'Iran ha costretto i partiti della coalizione a stravolgerla nelle ultime 2.

