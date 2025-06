Meloni | Il Consiglio europeo ci farà riflettere sulle priorità dell’Ue

Giorgia Meloni sottolinea l’importanza del prossimo consiglio europeo, in programma a Bruxelles il 26-27 giugno, un momento cruciale per definire le priorità dell’Unione in un contesto internazionale complesso. Tra crisi in Ucraina, tensioni a Gaza e escalation in Medio Oriente, l’Europa deve affrontare sfide senza precedenti. È fondamentale riflettere approfonditamente su come guidare il nostro continente verso stabilità e solidarietà.

«Il Consiglio europeo ci farà riflettere su quali sono le priorità dell’Ue». Lo ha detto Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera dei deputati in vista della riunione a Bruxelles del 26 e 27 giugno, che «si terrà in un frangente internazionale particolarmente complesso, visto che dopo l’Ucraina e la situazione a Gaza si è aggiunta l’ escalation in Medio Oriente ». L’appuntamento di oggi, così come le comunicazioni in Senato di domani, era già in calendario. Ma l’attacco degli Stati Uniti in Iran ha certamente cambiato le carte in tavola: «Comprendiamo bene gli enormi rischi legati all’escalation della tensione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni: «Il Consiglio europeo ci farà riflettere sulle priorità dell’Ue»

Meloni accoglie il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa - Un incontro di grande rilievo tra i vertici europei si è svolto a Roma: Giorgia Meloni ha accolto con calore il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nel cortile di Palazzo Chigi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto Luigi Sbarra, ex segretario del sindacato CISL, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud. La delega era stata mantenuta dalla presidente del Consiglio Meloni quando Raffaele Fitto ave

