Meloni | Gaza? Inaccettabile la reazione di Israele si fermi immediatamente Ora serve il cessate il fuoco

Giorgia Meloni condanna con forza le violenze a Gaza, chiedendo un intervento immediato per fermare la spirale di sangue e distruzione. La presidente del Consiglio fa appello alla responsabilità internazionale affinché si raggiunga al più presto un cessate il fuoco che ponga fine a un conflitto inaccettabile e devastante. È ora di agire con decisione e umanità , perché la pace non può più aspettare.

"Un altro obiettivo prioritario per l'Italia è il cessate il fuoco a Gaza, dove, come già detto dal governo in quest'aula, la legittima reazione di Israele a un terribile e insensato attacco terroristico sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili, che chiediamo a Israele di fermare immediatamente". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. "Anche grazie all'impegno italiano, abbiamo condiviso questa necessità in ambito G7, e siamo soddisfatti del fatto che il riferimento al cessate il fuoco nella Striscia sia incluso nella Dichiarazione finale dei leader al Vertice di Kananaskis".