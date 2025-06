Meloni | Fermare la violenza a Gaza nessun coinvolgimento italiano nei raid in Iran

momento di fermare la violenza e cercare una soluzione duratura”, ha affermato Meloni, sottolineando l’importanza di un impegno internazionale per proteggere i civili. La premier ha ribadito che l’Italia non ha coinvolgimenti nei raid in Iran, mantenendo una posizione neutrale e favorevole al dialogo. Un appello condiviso per restituire speranza e stabilità alla regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Appello per il cessate il fuoco a Gaza. Nel suo intervento oggi, 23 giugno, alla Camera dei deputati, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un chiaro appello per interrompere la spirale di violenza nella Striscia di Gaza. Pur riconoscendo la legittimità della risposta israeliana all’attacco di Hamas, Meloni ha sottolineato che tale reazione sta assumendo forme drammatiche e non più accettabili. “È il momento di fermare le ostilità e intensificare gli aiuti umanitari a una popolazione che ha sofferto troppo a lungo”, ha dichiarato, rivolgendosi direttamente al governo israeliano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni: “Fermare la violenza a Gaza, nessun coinvolgimento italiano nei raid in Iran”

In questa notizia si parla di: meloni - gaza - fermare - violenza

Meloni chiede di "fermare la violenza" a Gaza e sull'Iran assicura: "Nessun aereo americano è partito dalle nostre basi" - Giorgia Meloni fa un appello urgente alla pace, chiedendo il fermo delle violenze a Gaza e sull’Iran.

Ancora bombardamenti da parte dell’esercito israeliano su una scuola a Gaza, ancora bambini vittime. Basta: la comunità internazionale deve fermare il massacro del popolo palestinese. L’Italia non continui a essere capofila dell’ignavia. Il Governo Meloni no Vai su Facebook

Emergency, l’appello al governo: 200mila firme per fermare il rinnovo dell’intesa con Israele; L'Onu apre un'indagine sui morti degli aiuti. Adam e la madre verso l'Italia, atteso ok di Tel Aviv - L'Iran ha avvertito che Israele “rimpiangerà” qualsiasi attacco alle strutture nucleari del Paese; Schlein: “A Gaza l’inferno, l’immobilismo di Meloni ci rende complici. Non in nostro nome”.

Meloni chiede di "fermare la violenza" a Gaza e sull'Iran assicura: "Nessun aereo americano è partito dalle nostre basi" - La presidente del Consiglio: "Il governo rispetterà gli impegni Nato per le spese nella difesa. Secondo today.it

Consiglio Ue, Meloni in Aula intima a Israele di fermare immediatamente le bombe a Gaza: “Inaccettabili” - La presidente del Consiglio, durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, condanna i raid di Israele su Gaza ... Segnala fanpage.it