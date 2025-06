Meloni e Trump ' bruciati' sul Lungomare | No al riarmo e alle guerre |VIDEO

Una scena provocatoria e simbolica ha suscitato scalpore a Napoli: i volti di Giorgia Meloni e Donald Trump bruciati sul lungomare durante una manifestazione contro il riarmo e le guerre. Circa 150 attivisti di Potere al Popolo e dell’Usb si sono riuniti per invocare la pace e opporsi alle tensioni internazionali, dimostrando che la lotta per la pace è più viva che mai. Ma cosa succederà ora nel dibattito politico?

