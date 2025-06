Meloni dice sì al riarmo | Rispetteremo l’impegno del 5% del Pil in spese militari

L’Italia di Meloni si conferma pronta a rafforzare la propria posizione militare, rispettando l’impegno del 5% del PIL in spese per la difesa, in linea con gli obiettivi NATO. Mentre il mondo assiste a tensioni crescenti, dalla condanna degli attacchi a Israele e Stati Uniti all’Iran si passa al rilancio del riarmo, alimentando una deriva che preoccupa per le sue implicazioni geopolitiche. L’unico tentativo di...

Da una parte nessuna condanna, neanche una leggera rimostranza, nei confronti dell’attacco prima israeliano e poi statunitense all’ Iran. Dall’altra il rilancio del riarmo e dell’obiettivo di raggiungere il 5% del Pil in spese militari come vuole la Nato. Giorgia Meloni, in occasione delle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo, ribadisce un messaggio in linea con la deriva bellicista europea degli ultimi mesi. L’unico tentativo di lanciare un segnale di pace, la presidente del Consiglio lo fa su Gaza, sostenendo che la priorità resta il cessate il fuoco nella Striscia, insieme alla “ripresa dei negoziati sull’Iran”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meloni dice sì al riarmo: “Rispetteremo l’impegno del 5% del Pil in spese militari”

In questa notizia si parla di: meloni - riarmo - spese - militari

Conte: “Follia il piano di riarmo di Meloni. 5% di Pil per spese militari? Vale 100 miliardi di euro, dove li prendiamo?” - Il piano di riarmo annunciato da Meloni, con una spesa di 100 miliardi di euro, solleva non poche domande sulla sostenibilità e le priorità del nostro Paese.

La corsa al riarmo segna una svolta epocale e Meloni si sta assumendo la responsabilità storica del passaggio da uno “Stato sociale” a uno “Stato militare”. È pura follia aumentare fino a 100 miliardi le spese militari, mentre si taglia su sanità, scuola, ricerca e Vai su X

CONTE M5S, CONTESTATO AL CORTEO CONTRO IL RIARMO: “ VOTO’ L’ AUMENTO DELLE SPESE MILITARI “. Vai su Facebook

Meloni dice sì al riarmo: “Rispetteremo l’impegno del 5% del Pil in spese militari”; Il costo del War New Deal di Meloni: aumentare le tasse, tagliare le spese; Spese per armi ed esercito, all’Italia servirebbero 100 miliardi per soddisfare la Nato.

Meloni dice sì al riarmo: “Rispetteremo l’impegno del 5% del Pil in spese militari” - Nelle comunicazioni alla Camera, Giorgia Meloni rilancia il riarmo con il 5% del Pil in spese militari e non condanna gli attacchi all'Iran. Da lanotiziagiornale.it

Guerra in Iran, la premier Giorgia Meloni va alla Camera in vista del Consiglio europeo e del vertice Nato - L’appuntamento a Montecitorio prima del vertice a Bruxelles: al centro del dibattito la guerra in Medio Oriente e l’attacco degli Usa in Iran. Si legge su milanofinanza.it