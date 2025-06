Meloni dice sì al piano della Nato | Necessario incremento delle spese militari fino al 5% del Pil

Meloni sottolinea l'importanza di un incremento delle spese militari fino al 5% del PIL, in linea con le recenti proposte NATO. Al vertice dell’Aja, si discuterà del potenziamento della capacità difensiva dell’Alleanza, con impegni condivisi per raggiungere il 3,5% e l’1,5% del PIL rispettivamente in spese di difesa e sicurezza. L’Italia, sotto la guida del governo attuale, si impegna a rispettare questi obiettivi, rafforzando il ruolo internazionale e la sicurezza nazionale.

“Al vertice dell’Aja ci confronteremo sulla proposta presentata dal segretario generale della Nato Rutte sul potenziamento della capacitĂ difensiva dell’Alleanza. Questo si traduce in un impegno per tutti i membri dell’Alleanza ad arrivare al 3,5% del Pil in spese di difesa e al 1,5% in spese di sicurezza. Sono impegni importanti, certo, ma necessari, che, finchĂ© questo governo sarĂ in carica, l’Italia rispetterĂ restando un membro di prim’ordine della Nato. Per il semplice motivo che l’alternativa sarebbe piĂą costosa e decisamente peggiore. Intorno a noi vediamo moltiplicarsi caos e insicurezza, e non lasceremo l’Italia esposta, debole, incapace di difendersi o impossibilitata a difendere i suoi interessi come merita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni dice sì al piano della Nato: “Necessario incremento delle spese militari fino al 5% del Pil”

