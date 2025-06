Meloni dialogo con opposizioni per la sicurezza della nazione

In un momento cruciale per l’Italia, Giorgia Meloni sottolinea l’importanza del dialogo tra governo e opposizioni per garantire la sicurezza nazionale. Con determinazione, la Premier si impegna a proseguire e rafforzare questa collaborazione, ritenendola fondamentale per affrontare le sfide attuali. La sua volontà di dialogo si configura come un passo decisivo verso un’unità che mira a tutelare il futuro del Paese.

"In una fase così delicata è importante il dialogo tra governo e Parlamento, tra governo e opposizione per il bene e la sicurezza della nazione e farò del mio meglio per proseguire ed ampliare questo dialogo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, dialogo con opposizioni per la sicurezza della nazione

Alla Camera Meloni in vista del Consiglio Ue. 'Dialogo con le opposizioni. Ci occupiamo degli approvvigionamenti energetici' - Presenti anche i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento), Tommaso Foti (Affari europei), Carlo Nordio (Giustizia), Paolo Zangrillo (pubblica amministrazione), ... ansa.it scrive