Meloni | Consiglio europeo si concentrerà su sviluppi crisi in Medio Oriente

Il Consiglio europeo si prepara ad affrontare una delle crisi più complesse e delicate degli ultimi tempi: la crescente tensione in Medio Oriente. Con al centro il conflitto tra Israele e Iran, aggravato dall’attacco statunitense ai siti nucleari iraniani, l’Europa si trova a dover calibrare con attenzione le proprie risposte. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sugli sviluppi di questa emergenza, che potrebbe avere ripercussioni globali.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 “Consiglio europeo si concentrerà naturalmente sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente, a partire dalla crisi che coinvolge Israele, Iran che si è aggravata in queste ultime ore a seguito dell'attacco statunitense a tre siti nucleari iraniani.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Consiglio europeo si concentrerà su sviluppi crisi in Medio Oriente

