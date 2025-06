Meloni cita Thatcher poi la standing ovation della maggioranza in Aula a Montecitorio

In un discorso appassionato alla Camera, Giorgia Meloni ha richiamato l’eredità di Margaret Thatcher, sottolineando che la forza nella difesa dei nostri valori è la chiave per preservare il nostro stile di vita. La sua citazione ha suscitato una standing ovation della maggioranza, segno di un forte consenso e determinazione. Un momento che ribadisce come la tenacia politica possa fare la differenza nel cammino italiano.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 “Non dimentichiamoci mai che il nostro stile di vita, i nostri valori, tutto quello che vogliamo raggiungere non sarà assicurato da quanto siano giuste le nostre cause, ma sarà assicurato da quanto è forte la nostra difesa”, così la Presidente del Consiglio Meloni ha concluso la replica alla Camera con una citazione di Margaret Thatcher, ricevendo una standing ovation della sua maggioranza. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni cita Thatcher, poi la standing ovation della maggioranza in Aula a Montecitorio

