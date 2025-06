Meloni cita Thatcher | Nostro stile di vita è assicurato da quanto è forte la nostra Difesa

In un discorso ricco di determinazione, Meloni richiama l’importanza di una difesa forte per tutelare il nostro stile di vita e i valori condivisi. Citando Margaret Thatcher, sottolinea che la sicurezza e il progresso non dipendono solo dalle cause giuste, ma dalla forza con cui proteggiamo ciò che amiamo. Una riflessione che ci invita a rafforzare il nostro impegno per un futuro più sicuro e stabile.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 “Non dimentichiamoci mai che il nostro stile di vita, i nostri valori, tutto quello che vogliamo raggiungere non sarà assicurato da quanto siano giuste le nostre cause, ma sarà assicurato da quanto è forte la nostra difesa”, così la Presidente del Consiglio Meloni ha concluso la replica alla Camera con una citazione di Margaret Thatcher. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni cita Thatcher: Nostro stile di vita è assicurato da quanto è forte la nostra Difesa

