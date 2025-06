Meloni chiede di fermare la violenza a Gaza e sull' Iran assicura | Nessun aereo americano è partito dalle nostre basi

Giorgia Meloni fa un appello urgente alla pace, chiedendo il fermo delle violenze a Gaza e sull’Iran. Con fermezza, assicura che nessun aereo americano è partito dalle basi italiane, rafforzando la posizione dell’Italia nel promuovere un “cessate il fuoco” indispensabile per prevenire conseguenze ancora più drammatiche. Ora più che mai, è fondamentale agire con responsabilità e impegno per favorire un futuro di stabilità e dialogo nella regione.

Serve un "cessate il fuoco a Gaza", dove la "legittima reazione di Israele a un insensato attacco sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili". Giorgia Meloni chiede a Benjamin Netanyahu di fermare le violenze che da mesi alimentano uno dei principali teatri di scontro in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Meloni chiede di "fermare la violenza" a Gaza e sull'Iran assicura: "Nessun aereo americano è partito dalle nostre basi"

