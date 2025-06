Meloni | Cessate il fuoco a Gaza obiettivo prioritario per l' Italia

In un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce con fermezza che il cessate il fuoco a Gaza rappresenta l’obiettivo prioritario per l’Italia. Con parole chiare e decise, Meloni invita Israele a fermare immediatamente le operazioni, sottolineando l’importanza di una soluzione umanitaria che ponga fine alle sofferenze innocenti. La comunità internazionale è chiamata a unirsi per favorire la pace e la stabilità nella regione.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 “In tutte queste occasioni ribadiremo anche un altro obiettivo prioritario per l'Italia che è il cessate il fuoco a Gaza. La legittima reazione di Israele a un terribile e insensato attacco terroristico sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili che chiediamo a Israele di fermare immediatamente.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Cessate il fuoco a Gaza obiettivo prioritario per l'Italia

In questa notizia si parla di: meloni - cessate - fuoco - gaza

Meloni al G7, iniziativa per il cessate il fuoco a Gaza - Durante il vertice del G7, la premier Giorgia Meloni si sta impegnando in una delicata iniziativa per promuovere un cessate il fuoco a Gaza.

"Ribadiremo anche un altro obiettivo, il cessate il fuoco a Gaza" ha detto Giorgia Meloni in aula alla Camera "dove la legittima reazione di Israele a un insensato attacco, sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili". "Il futuro della Striscia può iniziare sol Vai su X

G7 Canada, Meloni: A Gaza è il momento per il cessate il fuoco Vai su Facebook

Meloni alla Camera: «Prioritario il cessate il fuoco a Gaza. La reazione israeliana sta diventando inaccettabile»; Medio Oriente, Meloni: «Priorità cessate fuoco a Gaza e negoziati su Iran. Italia rispetterà impegni su spese difesa-sicurezza; Meloni in Aula: Priorità cessate fuoco a Gaza e negoziati su Iran.

Meloni: Cessate il fuoco a Gaza obiettivo prioritario per l'Italia - (Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 “In tutte queste occasioni ribadiremo anche un altro obiettivo prioritario per l'Italia che è il cessate il fuoco a Gaza. quotidiano.net scrive

Meloni in Aula: "Priorità cessate fuoco a Gaza e negoziati su Iran" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta riferendo alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio europeo che si terrà il 26 e 27 giugno. Come scrive msn.com