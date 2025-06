Meloni arriva al Senato per consegnare testo delle sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo

Giorgia Meloni si presenta al Senato con determinazione, pronta a consegnare il testo delle sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Un passo importante che sottolinea l’impegno del governo italiano nel plasmare il futuro dell’Europa, ascoltando le sfide e le opportunità che ci attendono. La giornata segna un momento cruciale di confronto e strategia, che potrebbe influenzare le decisioni europee nei prossimi mesi.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al Senato per consegnare il testo delle comunicazioni rese alla Camera dei Deputati in vista del prossimo Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni arriva al Senato per consegnare testo delle sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo

In questa notizia si parla di: vista - consiglio - meloni - arriva

Ue, Meloni in Aula in vista del Consiglio: “No aerei Usa da basi italiane in attacco a Iran” - In un clima di crescente tensione internazionale, Giorgia Meloni si rivolge all’aula prima del Consiglio europeo, affrontando la delicata crisi in Medio Oriente.

Meloni non segue il modello spagnolo e dice sì all’aumento delle spese per la difesa (con un allarme sulla Libia). L’intervento integrale che la premier Giorgia Meloni ha tenuto alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 giugno Vai su X

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il primo ministro ha parlato della situazione geopolitica in Iran e a Gaza assicurando che nessun mezzo italiano è stato utilizzato negli attacchi americani alle ba Vai su Facebook

Meloni: Cessate il fuoco a Gaza obiettivo prioritario per l'Italia; Meloni arriva al Senato per consegnare testo delle sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo; Comunicazioni Meloni alla Camera 23 giugno in vista Consiglio europeo.

Meloni arriva al Senato per consegnare testo delle sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo - (Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al Senato per consegnare il testo delle comunicazioni rese alla Camera dei Deputati in vista del prossimo Consigl ... Riporta quotidiano.net

Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue: sul tavolo Medioriente, sicurezza e difesa - la diretta - La presidente del consiglio riferisce alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, dove si discutono Medio Oriente, sicurezza e difesa comune. Secondo repubblica.it