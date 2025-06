Meloni | Allo studio ricollocazione temporanea della nostra ambasciata iraniana in Oman

La premier Meloni annuncia un'importante svolta diplomatica: la ricollocazione temporanea dell'ambasciata italiana in Oman, in risposta alle esigenze dei nostri connazionali e alla strategia di ridimensionamento della presenza a Teheran. Un passo deciso verso una politica estera più flessibile e tutelante. Resta da capire come questa mossa influenzerà le future relazioni diplomatiche e la sicurezza dei cittadini italiani in Iran e nel Golfo.

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2025 "Stiamo lavorando per ridurre la nostra presenza a Teheran" per i nostri connazionali che ne hanno fatto richiesta ed è allo studio la ricollocazione temporanea della nostra Ambasciata in Oman", lo ha detto la premier Meloni in aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: "Allo studio ricollocazione temporanea della nostra ambasciata iraniana in Oman"

In questa notizia si parla di: nostra - meloni - studio - ricollocazione

Meloni diserta il summit con Zelensky. Sisto a La7: “Ha altri impegni”. Risate in studio, Bonaccini lo incalza - Giorgia Meloni diserta il summit con Zelensky a Tirana, e la notizia scatena il dibattito in studio a Tagadà (La7).

Meloni: Allo studio ricollocazione temporanea della nostra ambasciata iraniana in Oman; Meloni: Allo studio ricollocazione temporanea della nostra ambasciata iraniana in Oman; Meloni: A Gaza la reazione di Israele ha forme inaccettabili.

Meloni: "Allo studio ricollocazione temporanea della nostra ambasciata iraniana in Oman" - Stando ai primi accertamenti lo scafo non ha particolari danni. Secondo msn.com

Meloni: nostra economia solida e resiliente, politica ha dato stabilita' - Cosi' Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenendo all'assemblea ... Segnala ilsole24ore.com